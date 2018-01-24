Зимняя Олимпиада – без Столбовой, Степановой, Белова и Калинина

Сразу две российские пары могут не выступить на зимних Олимпийских Играх. МОК отказался приглашать в Южную Корею Ивана Букина и Ксению Столбову, соответственно, из числа олимпийцев исключат и их партнёров.

Александра Степанова (на фото), чей танцевальный дуэт с Иваном Букиным вполне мог рассчитывать на медали в Пхенчхане, родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Её партнёр уже обратился с открытым письмом к МОК: Иван подчеркнул, что отобрался на Игры по спортивному принципу, а на допинге никогда не попадался. «Питерец.ру» напоминает: отец Ивана – Олимпийский чемпион Калгари – 1988 Андрей Букин.

25-летняя Ксения Столбова вместе с Фёдором Климовым выиграла золото Сочи – 2014. К предстоящей Олимпиаде пара шла трудно, преодолевая травмы. На чемпионате Европы в Москве Столбова и Климов получили серебряные медали. Но и Столбову отстранили от Игр без объяснения причин.

Придётся латать дыры и главному тренеру хоккейной сборной Олегу Знарку. Вместе с игроками СКА Антоном Беловым и Сергеем Плотниковым МОК закрыл дорогу в Пхенчхан Михаилу Науменкову, Алексею Береглазову и Валерию Ничушкину.