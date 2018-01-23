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» » Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе

Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
pinterest.com
«Салават Юлаев» и «Йокерит» обеспечили себе выход в плей-офф и доигрывают регулярный сезон.

Если «Йокерит» удержится на третьем месте в Западной конференции КХЛ, то финский клуб избежит встречи с «Торпедо» в первом раунде плей-офф. Сегодняшняя победа в овертайме над «Салаватом Юлаевым» в гостях может стать решающим аргументом «Джокеров» в борьбе с «Локомотивом» за третью позицию. В случае выхода во второй раунд третий клуб Запада избежит встречи со СКА – тоже серьёзный стимул.

Юлаевцы остаются вторым клубом Востка, их соперником по первому раунду скорее всего станет «Сибирь» или «Авангард». Ситуация на Востоке такова, что такой сильный клуб, как «Авангард», может прийти к финишу только восьмым. Это значит, что лидер Востока «Ак Барс» уже в 1/8 финала получит в конкуренты за выход в следующую стадию омскую команду.

Что касается сегодняшнего матча в Уфе, то самым результативным стал датчанин Петер Регин – 2 (1+1) очка. Именно Регин на 54-й минуте сделал счёт 4:4, после чего «Йокерит» мог победить и в основное время. Дело дошло до серии буллитов, победный бросок удался Стиву Мозесу.
Все по теме: хоккей
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