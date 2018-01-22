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Победа над СКА не гарантирует московскому «Динамо» выход в плей-офф

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
sport-express.ru
Загнавшие себя в трудное турнирное положение динамовцы Москвы сегодня победили в Санкт-Петербурге.

2 очка, завоёванные сегодня московским «Динамо» в «Ледовом», подняли команду на седьмое место в конференции. Динамовцы сами создали себе проблемы по ходу сезоне, и теперь отчаянно сражаются за место в плей-офф со «Спартаком» и «Северсталью».

СКА довольно быстро открыл счёт. Вадим Шипачёв уже на 5-й минуте воплотил в гол комбинацию с участием Никиты Гусева и Сергея Плотникова. Удаления Никиты Комарова и Карсумса невским армейцам использовать не удалось, а на 13-й минуте «Динамо» сравняло счёт.

Во втором периоде Комаров заработал ещё 2 минуты, и этим шансом СКА воспользовался. Калинин с передач Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1. Но Ефремов поразил ворота СКА ещё до второго перерыва – 2:2.

Третий период начался с двух удалений Терещенко, но заброшенных шайб зрители не увидели – овертайм. Именно Терещенко и стал автором победной для динамовцев шайбы.

Сегодня же играли конкуренты за место в плей-офф. Дубль Юрия Трубачёва позволил «Северстали» в дополнительное время обыграть «Спартак». «Красно-белые» набрали 79 очков, а впереди у них – три матча. «Динамо» (80 очков) свой последний матч «регулярки» проведёт именно со спартаковцами. «Северсталь» (79 очко) сыграет с лидерами – ЦСКА и СКА.
Все по теме: хоккей СКА
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