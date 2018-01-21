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» » «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.vtb-league.com
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас на этой неделе встретился с двумя своими бывшими командами.

После уверенного разгрома «Олимпиакоса» в Евролиге наставнику «Химок» Георгиосу Барцокасу предстоял визит в Краснодар. Именно с «Локомотивом-Кубанью» греческий специалист играл в «Финале четырёх» Евролиги в 2016 году. Лидерами того «Локомотива» были Энтони Рэндольф («Реал») и Малькольм Дилэйни («Атланта Хокс»).

Главным героем сегодняшней победы «Локо» над «Химками» (счёт – 93:78) стал Марди Коллинз. Американский защитник сделал дабл-дабл (22 очка и 10 передач) и перебросал самого Алексея Шведа (18 очков). Полезен был под щитами и высокорослый Фрэнк Элегар (18 очков и 6 подборов), напомнивший гостям об отсутствии Томаса Робинсона. Решающий рывок удался железнодорожникам за несколько минут до конца заключительно четверти, когда важный трёхочковый реализовал Брокофф.

«Питерец.ру» обращает внимание, что благодаря этой победе «Локомотив» Обрадовича возглавил таблицу Единой Лиги ВТБ (91,7% побед). Вторым идёт УНИКС (90,1%), а у «Зенита» и ЦСКА – по 10 побед и 2 поражения. Выход в финал плей-офф Лиги ВТБ или победа в Еврокубке позволит получить гарантированную путёвку в Евролигу – 2018/2019.
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