Загитова обошла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию

15-летняя Алина Загитова смогла опередить Евгению Медведеву и стать чемпионкой Европы. Медведева в 2016–2017 годах выиграла два мировых и два европейских первенства. Но сегодня Загитова получила за произвольную программу почти 158 баллов, а Медведева – только 154,29. Этот успех стал пока главным в карьере Загитовой. Любители фигурного катания знают, что 18-летняя Медведева с осени 2016 года выиграла все соревнования, в которых участвовала. Впереди Олимпиада, и соперничество российских фигуристок-одиночниц её только украсит.

Комментировавшая турнир Татьяна Тарасова образно выразилась, что итальянке Каролине Костнер помог «восстать из пепла» знаменитый отечественный тренер Алексей Мишин. 30-летняя Костнер смогла опередить ещё одну россиянку Марию Сотскову и завоевала бронзу континентального первенства. Для Костнер эта бронза чемпионата Европы стала четвёртой, а титул чемпионки Каролина выигрывала 5 раз, впервые – в 2007 году. После победы Костнер в Загребе – 2013 наступила эра гегемонии наших спортсменок: чемпионками Европы становились Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева и дважды – Медведева.