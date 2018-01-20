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» » Баскетбольный ЦСКА упрочил лидерство в Евролиге

Баскетбольный ЦСКА упрочил лидерство в Евролиге

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Гостевая победа над «Панатинаикосом» далась армейцам нелегко: решающий трёхочковый «завалил» Серхио Родригес.

У ЦСКА и «Панатинаикоса» богатая история противостояния. Нынешний лидер «Пао» Ник Калатес играл с армейцами ещё в «Финале четырёх» - 2012. Вчера разыгрывающий хозяев был великолепен, сделав дабл-дабл (13 очков и 11 передач). «Парашюты» Калатеса на партнёров, вбивавших «данки» в армейское кольцо, выводили из себя Димитриса Итудиса.

Первая четверть завершилась для ЦСКА с разницей «-5». Но во втором отрезке игры армейцы позволили «Панатинаикосу» набрать всего 9 очков. Хозяева очень неудачно бросали из-за дуги: Калатес промахнулся 6 раз, Паппас и Гист – по 3.

Во второй половине шла тяжёлая борьба, вперёд выходили обе команды. Счёт стал 68:63 в пользу ЦСКА после того, как Калатес и Де Коло обменялись трёхочковыми. Хиггинс и Риверс продолжили перестрелку, после чего Паппас поймал на фол Хиггинса. Три точных штрафных грека, и за 2 минуты до сирены ЦСКА вёл всего 2 очка. Промахи Родригеса и Риверса, затяжная атака ЦСКА, в которой за 0:50 фантастический дальний бросок удался испанцу. После этого армейцам невольно помогли смазавший важнейший штрафной Гист и промахнувшийся из-под щита Калатес. Итоговый счёт – 75:70 в пользу ЦСКА.
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