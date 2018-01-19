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» » Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ

Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.kommersant.ru
Важнейшая победа над «Йокеритом» позволила сочинцам закрепиться на шестом месте на Западе.

«Питерец.ру» знает, что пять команд Западной конференции КХЛ уже обеспечили себе место в плей-офф – СКА, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив» и «Торпедо». Хорошую заявку на попадание в восьмёрку сделали и хоккеисты ХК «Сочи».

После досадного поражения по буллитам от «Слована» в предыдущем туре сочинцы принимали «Йокерит». Клуб из Хельсинки на финише регулярного первенства сбавил обороты, но вряд ли потеряет третье место.

Защитник Гилрой пробил Барулина на 7-й минуте, и «Йокерит» вышел вперёд. Но во втором периоде Иванов с передачи Хлопотова сравнял счёт. А победу подопечным Сергей Зубова (на фото) принесла шайба Томилина. Теперь в активе у ХК «Сочи» – 84 очка после 52 игр. Идущий седьмым «Спартак» отстаёт на 6 очков, а замыкающая восьмёрку «Северсталь» – на 7. Проигравшее «Спартаку» очную встречу со счётом 4:5 московское «Динамо» рискует не попасть в плей-офф в этом сезоне.

Календарь у зубовского «Сочи» хороший. Предстоят две домашние игры с немотивированными командами – ЦСКА и «Витязем». А после выезда в Уфу сочинцы завершат «регулярку» встречей с «Ладой».
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