Столбова и Климов – вторые на чемпионате Европы в Москве

Ошибки не помешали Ксении Столбовой и Фёдору Климову завоевать серебряные медали за чемпионате Европы. Турнир пар стал бенефисом российского фигурного катания: все три первых места – наши.

Победили, сделав это на втором европейском первенстве подряд, Евгения Тарасова и Вадим Морозов. При этом после короткой программы фавориты были только пятыми. Но рекордные 151,23 балла за произвольный прокат сделали Евгению и Вадима Чемпионами.

Столбова и Климов не очень удачно (хотя и лучше, чем будущие победители Тарасова и Морозов) откатали короткую программу. Но хорошие оценки за второй этап позволили петербуржцам уже в третий раз в карьере стать серебряными призёрами чемпионата Европы. Ранее Столбова и Климов получали серебряные медали в Будапеште – 2014 и Стокгольме – 2015.

Настоящей драмой обернулась борьба за бронзу. Лидировавшие после короткой программы Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции проиграли одну сотую балла третьей российской паре – Наталье Забияко и Александру Энберту. «Питерец.ру» отмечает, что для Забияко и Энберта эти медали стали первыми в карьере.