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» » Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги

Баскетбольный ЦСКА забил «Эфесу» 110 очков в матче Евролиги

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
«Анадолу Эфес» остаётся аутсайдером розыгрыша Евролиги: не помогли ни смена тренера, ни новые игроки.

Если «Баскония» смогла после проваленного старта включиться в борьбу за плей-офф, дела «Эфеса» по-прежнему плохи. Менеджмент стамбульского клуба успел расстаться с главным тренером Персовичем и убрать из команды Лидо и Доэллмана.

ЦСКА показал, что поражение от «Зенита» в Единой Лиге ВТБ разозлило армейцев. Уже в первой четверти в кольцо «Эфеса» было забито 35 очков. С ужасающим для соперника процентом подопечные Итудиса реализовывали дальние броски.

Лишь во второй четверти в матче завязалась равная борьба. Повлиял на ход игры выход со скамейки центрового Владимира Штимаца. Один из лучших игроков первого круга регулярного чемпионата Евролиги в последнее время несколько потускнел. Однако сегодня Штимац провёл отличный матч – 10 очков, 12 подборов и «+25» полезности. Признанный мастер защиты Кайл Хайнс вчистую уступил Штимацу под щитами. Хорошо сыграл и Брок Мотум (19 очков). Но остальные звёзды «Эфеса» – Эрик Макколлум, Деррик Браун и Тони Дуглас – выглядели блекло.

Самым результативным у показавших рекордную результативность армейцев стал Кори Хиггинс (21 очко).
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