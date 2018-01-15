Запольски, Пашнин и Карлин – игроки недели в КХЛ

Голкипер «Йокерита» Райан Запольски стал одним из открытий нынешнего сезона. Прошлым летом на роль первого вратаря «Джокеры» пригласили Кари Рамо, запомнившегося по «Авангарду». Но травма Рамо позволила Запольски на значительный промежуток времени стать безальтернативным основным голкипером. Американец свой шанс использовал, оттеснив Рамо на роль резервиста.

Лучшим защитником прошлой игровой недели стал московский армеец Михаил Пашнин. Первый номер драфта КХЛ – 2009 в этом сезоне преобразился. Если в «Локомотиве» Пашнин иногда отличался игровой грубостью, то в стане ЦСКА начал исправно набирать очки.

А вот имя лучшего нападающего – не на слуху любителей хоккея. Руслан Карлин очень помог «Северстали» одержать две важнейшие победы: команда борется за попадание в плей-офф. Именно шайбы Карлина становились победными в поединках против таких серьёзных соперников, как «Салават Юлаев» и «Ак Барс». «Питерец.ру» посмотрел турнирную таблицу: «Северсталь» (75 очков, 50 игр) опережает московское «Динамо» (72 очка, 51 игра).