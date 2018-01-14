Баскетбольный «Зенит» смог обыграть ЦСКА – 87:83

Обыгрывать ЦСКА на своей площадке становится для баскетбольного «Зенита» приятной традицией. В сезоне – 2016/2017 «Зенит» смог обыграть армейцев со счётом 90:77. Но сегодняшняя победа оказалась более трудной.

«Зениту» пришлось играть без главного «большого»: Дрю Гордона должен был заменить Шейн Уиттингтон. «Питерец.ру» порадовался итоговым показателям Уиттингтона, которому в «краске» противостояли Хайнс и Хантер – 16 очков и 2 забитых трёхочковых. Но решающий дальний бросок удался в концовке Сергею Карасёву. После этого не забили «свои» броски Нандо Де Коло и Михаил Кулагин, и «Зенит» смог одержать тяжелейшую победу.

А ведь уже в первой четверти армейцы оторвались на 12 очков. Не смог выйти на паркет Серхио Родригес, и для ЦСКА это оказалось проблемой. Старался Уилл Клайберн (17 очков и 12 подборов), а вот Кори Хиггинс промазал все броски с игры. Хорошо сыграли Семён Антонов (10 очков) и Никита Курбанов (9 очков). Но главным героем важнейшей победы «Зенита» в чемпионата Лиги ВТБ стал Сергей Карасёв (23 очка).

Теперь ЦСКА откатился в турнирной таблице на непривычное третье место, а «Зенит» – четвёртый.