ента новостей

18:47
«Матч звёзд» КХЛ завершился в Астане
21:56
Баскетбольный «Реал» уничтожил «Химки» в матче Евролиги
17:56
Норвегия выиграла предолимпийскую биатлонную эстафету в Рупольдинге
16:25
«Лыжные стрелы» отправляются с 13 января
16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
15:42
Студенты Петербурга представят решения по развитию общественных пространств
15:41
Мусоропроводы заменят контейнеры для разных видов отходов
15:39
Представители «Молодежки ОНФ» в Петербурге участвуют в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты
15:35
Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»
09:12
Лидеры рейтинга зарплат
18:47
Налетай, подешевело: новостройки упали в цене
12:46
В Центральном районе полностью выгорела квартира
11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
11:45
Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией
10:58
В Невском районе сгорел бревенчатый дом
10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
10:32
Фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»
10:25
В Приморском районе ограблена аптека
10:14
Юбилейный выпуск авто
23:29
«Северсталь» рвётся в плей-офф
16:52
Баскетбольный «Торино» приезжает в гости к «Зениту»
15:56
В Петербурге легковушка въехала в трамвай
11:47
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
11:32
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
09:50
Разбойное нападение на микрофинансовую организацию в Ленобласти
09:11
Поддержка Путина
00:15
Дубль Плотникова в игре с «Куньлунем»
17:39
Концерт памяти жертв Холокоста пройдет в Санкт-Петербургской филармонии
17:32
«Новогоднее чудо» в Санкт-Петербурге
12:55
Серьезное ДТП на Киевском шоссе под Петербургом
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Матч звёзд» КХЛ завершился в Астане

«Матч звёзд» КХЛ завершился в Астане

0
46
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Шоу-программу посетили более 10 тысяч зрителей, а самым заметным игроком стал форвард «Барыса» Найджел Доус (на фото).

Появление нападающего астанинского «Барыса» Найджела Доуса в виде «Короля хет-триков» запомнилось зрителям и телезрителям. Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен отметил подобное одеяние 32-летнего лидера атак «Барыса».

Именно Доус и выиграл буллитный конкурс, хотя форвард СКА Никита Гусев исполнил отличную попытку. А вот второй бросок Гусеву сорвал голкипер «Северстали» Гудачек, севший на собственные ворота. Отлично выглядел Гусев и в полуфинальном матче за свой дивизион, добившись хет-трика.

Формат командного соревнования на этот раз включал полуфиналы, финал и матч за 3-е место. Соревновались команды дивизионов, и победил Дивизион Тарасова. «Питерец.ру» напоминает, что в Дивизионе Тарасова собраны ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», «Сочи», «Северсталь», московское «Динамо» и «Витязь». В финале «тарасовцы» сразились с «чернышёвцами» и победили со счётом 5:4. Особенно повеселили зрителей маскоты команд, а питерский конь засветился и в телеэфире, попытавшись укусить корреспондента.

Поприветствовал «Матч звёзд» и Рене Фазель.
Все по теме: хоккей КХЛ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-01-2018, 23:08
КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде
2-10-2017, 22:32
Никита Гусев зажёг в Ярославле
16-09-2016, 23:01
СКА выиграл матч-концерт у «Барыса» со счётом 5:3
27-02-2016, 22:10
СКА снова победил «Локомотив» и повёл в серии 3—1
31-12-2015, 00:53
Вадим Шипачёв и Никита Гусев попали во вторые пятёрки на «Матч звёзд КХЛ»
24-10-2015, 14:01
СКА ждёт сердитая «Югра». Но Гусев не сыграет сегодня...

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
161
12-01-2018, 16:14
ДТП с участием маршрутке в Петербурге
0
141
11-01-2018, 10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода
0
413
10-01-2018, 15:56
В Петербурге легковушка въехала в трамвай
0
274
9-01-2018, 12:55
Серьезное ДТП на Киевском шоссе под Петербургом
Наверх