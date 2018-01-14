«Матч звёзд» КХЛ завершился в Астане

Появление нападающего астанинского «Барыса» Найджела Доуса в виде «Короля хет-триков» запомнилось зрителям и телезрителям. Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен отметил подобное одеяние 32-летнего лидера атак «Барыса».

Именно Доус и выиграл буллитный конкурс, хотя форвард СКА Никита Гусев исполнил отличную попытку. А вот второй бросок Гусеву сорвал голкипер «Северстали» Гудачек, севший на собственные ворота. Отлично выглядел Гусев и в полуфинальном матче за свой дивизион, добившись хет-трика.

Формат командного соревнования на этот раз включал полуфиналы, финал и матч за 3-е место. Соревновались команды дивизионов, и победил Дивизион Тарасова. «Питерец.ру» напоминает, что в Дивизионе Тарасова собраны ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», «Сочи», «Северсталь», московское «Динамо» и «Витязь». В финале «тарасовцы» сразились с «чернышёвцами» и победили со счётом 5:4. Особенно повеселили зрителей маскоты команд, а питерский конь засветился и в телеэфире, попытавшись укусить корреспондента.

Поприветствовал «Матч звёзд» и Рене Фазель.