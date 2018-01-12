Баскетбольный «Реал» уничтожил «Химки» в матче Евролиги

В то время как «Зенит» в Еврокубке обыграл «Торино, а ЦСКА в Евролиге разгромил в Италии «Милан», «Химки» огорчили. Накануне игры с «Реалом» в химкинском клубе произошёл серьёзный «разбор полётов», завершившийся денежными штрафами.

Однако сегодняшний матч подтвердил, что «Химки» попали в кризис. «Реал» уже к большому перерыву создал победный задел в 20 очков. «Большие» хозяев площадки ничего не могли противопоставить центровому «Королевского Клуба» Вальтеру Таваресу. Огромный Таварес (на фото) хозяйничал под щитами, закончив матч с показателями 11 очков и 8 подборов. Самый ценный игрок прошлого тура Евролиги Малькольм Томас старался, но достойно противостоять Таваресу не смог. А вот Тайлер Ханикатт до заключительной четверти выглядел просто ужасно. Американский форвард уступил во всех ключевых эпизодах. Однако в четвёртой четверти Ханикатт принялся успешно забивать дальние броски, в итоге набрав 17 очков и «+20» полезности. «Питерец.ру» отмечает и не очень удачную игру Алексея Шведа. Несмотря на 23 набранных очка, Швед не смог повести команду за собой, и поражение получилось просто разгромным.

Не закончится ли всё увольнением Барцокаса или отчислениями игроков?