«Северсталь» рвётся в плей-офф

Болельщики СКА должны помнить серию плей-офф между СКА и «Северсталью» в марте 2013 года. Тогда за череповецкую команду играли не только Вадим Шипачёв и Евгений Кетов, но и Василий Кошечкин, Богдан Киселевич, Михаил Анисин и Павел Бучневич. Да и СКА был совсем другим: первую шайбу в той серии Михаил Варнаков забросил с передач Кевина Даллмэна и Александра Кучерявенко. «Питерец.ру» напоминает, что СКА всухую выиграл серию (7:4, 4:1, 4:0, 4:2).

Сегодня «Северсталь», которой руководит Александр Гулявцев, одержала третью победу подряд. Гол Руслана Карлина с точного паса Максима Рыбина позволил череповчанам победить в овертайме «Салават Юлаев». В игре прямых конкурентов за попадание в итоговую восьмёрку Западной конференции КХЛ встречались «Спартак» и «Сочи». Здесь тоже пришлось играть дополнительное время, которое осталось за сочинцами. Теперь у «Северстали» и «Спартака» – по 75 очков после 50 игр, именно две эти команды делят 7–8 места. Кризис московского «Динамо» продолжается: столичная команда проиграла 6 из семи последних матчей и идёт девятой. Проведя на игру больше «Северстали», москвичи отстают на 3 очка. Впереди у команды Владимира Воробьёва – 3 домашние игры, затем противостояние с невскими армейцами и визит к «Спартаку».