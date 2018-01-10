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Баскетбольный «Торино» приезжает в гости к «Зениту»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Сегодня определится лидер группы F баскетбольного Еврокубка: хотелось бы, чтобы им стал «Зенит».  

Итальянский «Торино» уже знаком болельщикам УНИКСа. На предварительном этапе Еврокубка казанцы дважды обыграли туринцев. В гостевой встрече «Торино» выиграл четвёртую четверть и добился приемлемых «-8». А на своей площадке «Ауксилиум» уступил в более упорной борьбе – 72:79. Заняв только четвёртое место в группе, «Торино» вышел в следующий этап. И начал его с уверенной победы над крепкой «Баварией» (90:76). Подопечные Луки Банчи нанесли баварцам нокаутирующий удар до большого перерыва.

Наиболее известным в мире баскетбола игроком нынешнего состава «Торино» является 33-летний словенец Саша Вуячич. Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» в этом Еврокубке больше 17 очков за матч пока не набирал. Петербургские зрители вправе ждать снайперской дуэли Вуячича с Кайлом Куричем, который в прошлом туре набрал «тридцатник».

Есть в составе «Торино» и сильные американцы. Дианте Гарретт и Ламар Паттерсон входят в двадцатку лучших снайперов Еврокубка, которую возглавляет их соотечественник Уилбекин из «Дарушшафаки».
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