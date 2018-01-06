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Фиаско волейбольного «Зенита» в Новом Уренгое

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
0–3 в гостевом матче с «Факелом», и ВК «Зенит» сполз уже на 8-е место в чемпионате Суперлиги.

Внушительная победная серия новоуренгойского «Факела» продолжилась и в матче с «Зенитом». До сегодняшнего рандеву с «сине-бело-голубыми» команда Камило Плачи выиграла 11 игр подряд. В первом круге «Зенит» всухую разгромил «Факел», но на этот раз итог был противоположным. «Питерец.ру» изучил статистику матча, который «Зенит» проиграл в трёх партиях (22:25, 22:25, 15:25). В обоих матчах этих команд лучшими у «Факела» становились Егор Клюка и Дмитрий Волков, а у «Зенита» – Ореоль Камехо. Но если в петербургской встрече наш кубинец набрал 18 очков, то в гостевой – только 10, разделив лавры с Драженом Лубуричем.

Повлияла на ход матча концовка первой партии, которую хозяевам площадки удалось буквально вырвать. Во второй партии разыгрался Клюка, а вот игрок «Зенита» в решающий момент допустил ошибку. При счёте 0–2 деморализованный «Зенит» не смог оказать достойного сопротивления в третьем сете, проиграв его с разницей «-10».

Проиграв три из четырёх последних матчей Суперлиги, «Зенит» обосновался на 8-м месте, набрав 27 очков. Отрыв от клуба «НОВА» солидный – 7 очков.

 

 
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