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Шипачёв отметил юбилей в Челябинске

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Гол и пас Вадима Шипачёва позволили центрфорварду СКА добраться до рубежа 500 очков в КХЛ.  

Победа в Челябинске оказалась лёгкой. СКА вынудил тренерский штаб «Трактора» менять вратаря уже в первом периоде. Шайбы Шипачёва, Карпова и Широкова привели к тому, что армейцы вели 3:0 уже на 12-й минуте. Анвар Гатиятулин снял с игры Демченко, но и Францоуз трижды пропустил от СКА. «Питерец.ру» отдаёт должное челябинскому клубу: проигрывая со счётом 0:4 после первого периода, «Трактор» смог хотя бы дважды забить. Итоговый счёт – 6:2 в пользу СКА, в составе которого дубль сделал Торесен.

СКА, набрав 117 очков в 47 турах, продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ. А вот «Трактору» ещё предстоит побороться за попадание в плей-офф с «Сибирью» и «Амуром».

ЦСКА сегодня разгромил в гостях «Витязь» с неприличным для подмосковного клуба счётом 7:0. В этой встрече защитник Пашнин набрал 3 очка, а форвард Григоренко отметился дублем. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж заработал «сухарь» в поединке с минскими динамовцами. «Автомобилист» выиграл – 2:0, авторами шайб стали Крикунов и поразивший уже оставленные Энротом ворота Миловзоров.
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