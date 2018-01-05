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Баскетбольный ЦСКА без шансов проиграл «Барселоне» в Евролиге

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Выезд в Барселону закончился для московским армейцев с той же разницей «-13», что и матч первого круга с «Реалом» в Мадриде.

Второй круг баскетбольной Евролиги начался вчера тремя матчами. «Панатинаикос» обыграл на своей площадке «Анадолу Эфес» (90:79), а «Уникаха» дома уступил «Валенсии» (83:85). А вот ЦСКА неожиданно крупно уступил «Барселоне», находящейся пока вне восьмёрки плей-офф.

Проиграв 4 игры подряд, в 15-м туре «Барселона» победила в гостях «Химки». А вчера уверенно контролировала ход матча с ЦСКА и победила – 85:72. Уже в первой половине испанский клуб оторвался в счёте на 15 очков. ЦСКА во второй и третьей четвертях навязал «Барселоне» борьбу, но последняя четверть превратилась почти в формальность. Хозяева выиграли щит и смогли нейтрализовать Родригеса (9 очков и 4 потери). Нандо Де Коло набрал «свои» 23 очка, но изменить ситуацию не смог. К тому же француз улучшал свою статистику в заключительные минуты. У хозяев хорош был Тома Эртель (12 очков и 8 подборов), а вот центровой Серафен даже не выходил на паркет.

Сегодня свой матч 16-го тура в Бамберге проведут «Химки». Поражение «Уникахи» и вероятный проигрыш «Басконии» в гостевом поединке с «Фенербахче» дают химчанам шанс закрепиться на 7–8 местах.
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