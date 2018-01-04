ента новостей

23:08
КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде
08:23
Новогодняя туристская ярмарка «ЗимаФест»
15:01
Разбойное нападение на АЗС в Красносельском районе
14:57
Пожар в магазине на Суворовском проспекте
14:25
Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске
14:18
Фестиваль цветного дыма
14:15
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy
14:02
Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления
22:01
«Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79
11:24
Бесплатные концерты в ЦВЗ "Манеж"
11:19
В Автово с ножевым ранением обнаружен налоговый инспектор
11:13
В Петербурге обнаружен склад с наркотиками
08:23
Испытание дорожных покрытий
22:41
Волейбольный «Зенит» снова уступил «Белогорью»
15:08
Организатор взрыва в супермаркете попал на камеры видеонаблюдения
10:36
Сексуальное насилие в детском саду Московского района
10:27
Разбойное нападение на ломбард во Фрунзенском районе
10:17
В Пушкинском районе сгорел торговый павильон
09:36
Полеты за рубеж
23:09
Перспективы баскетбольного «Зенита» в плей-офф Еврокубка
23:06
Взрыв в супермаркете «Перекресток»
12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
12:23
«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов
10:42
В Красносельском районе обнаружен труп молодого петербуржца
10:35
Разбойное нападение на компьютерную фирму в Московском районе
08:37
Необычный снег
00:08
Молодёжный чемпионат мира по хоккею начался с поражения от Чехии
19:48
Благотворительная акция «Дерево желаний»
19:45
Полное перекрытие съезда на КАД
19:43
Независимая оценка квалификации: “Ключи раздают, а замков нет”.
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде

КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде

0
59
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
idiismotri.ru
СКА начнёт календарный 2018 год матчем в Челябинске, а сегодня в КХЛ состоялись 4 встречи.

«Торпедо» и  «Ак Барс» являются принципиальными соперниками, но на этот раз борьбы не получилось. Казанцы просто уничтожили соперника, победив с неприличным счётом 7:3. До этого команды выиграли по одной очной встрече в этом сезоне.

Нокаутирующий удар «Барсы» нанесли во втором периоде, который выиграли со счётом 4:0. Весомый вклад в победу команды Билялетдинова внёс форвард Владимир Ткачёв – 3 (2+1) очка. «Питерец.ру» сомневается, это этот локальный успех позволит Ткачёву попасть на Олимпиаду. Торпедовцы проиграли третью игру подряд, и во второй раз – с разницей в 4 шайбы. В плей-офф команде Скудры так играть в обороне нельзя.

А в Сочи хозяева льда нанесли крупное поражение «Северстали» со счётом 4:1. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Лугин. А у проигравших очередное очко в этом регулярном чемпионате набрал Дмитрий Кагарлицкий. Лидер нападения «Северстали» идёт шестым в споре бомбардиров КХЛ, набрав 40 очков. Впереди Кагарлицкого расположились невские армейцы Илья Ковальчук (53) и Никита Гусев (51), представители «Барыса» Линден Вей (52) и Найджел Доус (46) и юлаевец Линус Умарк (47).
Все по теме: хоккей КХЛ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-12-2017, 00:12
СКА снова проиграл «Сочи»
23-02-2017, 21:09
СКА и «Локомотив» выиграли вторые матчи серий со счётом 7:2
22-02-2017, 21:45
Крис Ли набрал 2 очка в первом матче серии плей-офф с «Куньлунем»
17-02-2017, 00:04
СКА разгромил «Сочи», но остался вторым в КХЛ
6-12-2016, 23:17
«Спартак», «Торпедо» и «Сочи» выиграли свои матчи в КХЛ сегодня
14-11-2016, 22:55
«Салават Юлаев» Захаркина оказался сильнее «Торпедо» Скудры

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
210
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
0
221
18-12-2017, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
230
18-12-2017, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
208
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
Наверх