КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде

«Торпедо» и «Ак Барс» являются принципиальными соперниками, но на этот раз борьбы не получилось. Казанцы просто уничтожили соперника, победив с неприличным счётом 7:3. До этого команды выиграли по одной очной встрече в этом сезоне.

Нокаутирующий удар «Барсы» нанесли во втором периоде, который выиграли со счётом 4:0. Весомый вклад в победу команды Билялетдинова внёс форвард Владимир Ткачёв – 3 (2+1) очка. «Питерец.ру» сомневается, это этот локальный успех позволит Ткачёву попасть на Олимпиаду. Торпедовцы проиграли третью игру подряд, и во второй раз – с разницей в 4 шайбы. В плей-офф команде Скудры так играть в обороне нельзя.

А в Сочи хозяева льда нанесли крупное поражение «Северстали» со счётом 4:1. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Лугин. А у проигравших очередное очко в этом регулярном чемпионате набрал Дмитрий Кагарлицкий. Лидер нападения «Северстали» идёт шестым в споре бомбардиров КХЛ, набрав 40 очков. Впереди Кагарлицкого расположились невские армейцы Илья Ковальчук (53) и Никита Гусев (51), представители «Барыса» Линден Вей (52) и Найджел Доус (46) и юлаевец Линус Умарк (47).