ента новостей

15:01
Разбойное нападение на АЗС в Красносельском районе
14:57
Пожар в магазине на Суворовском проспекте
14:25
Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске
14:18
Фестиваль цветного дыма
14:15
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy
14:02
Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления
22:01
«Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79
11:24
Бесплатные концерты в ЦВЗ "Манеж"
11:19
В Автово с ножевым ранением обнаружен налоговый инспектор
11:13
В Петербурге обнаружен склад с наркотиками
08:23
Испытание дорожных покрытий
22:41
Волейбольный «Зенит» снова уступил «Белогорью»
15:08
Организатор взрыва в супермаркете попал на камеры видеонаблюдения
10:36
Сексуальное насилие в детском саду Московского района
10:27
Разбойное нападение на ломбард во Фрунзенском районе
10:17
В Пушкинском районе сгорел торговый павильон
09:36
Полеты за рубеж
23:09
Перспективы баскетбольного «Зенита» в плей-офф Еврокубка
23:06
Взрыв в супермаркете «Перекресток»
12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
12:23
«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов
10:42
В Красносельском районе обнаружен труп молодого петербуржца
10:35
Разбойное нападение на компьютерную фирму в Московском районе
08:37
Необычный снег
00:08
Молодёжный чемпионат мира по хоккею начался с поражения от Чехии
19:48
Благотворительная акция «Дерево желаний»
19:45
Полное перекрытие съезда на КАД
19:43
Независимая оценка квалификации: “Ключи раздают, а замков нет”.
09:24
Собчак намерена идти до конца
21:54
СКА разгромил «Металлург», Шипачёв набрал 2 очка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске

Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске

0
43
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.pictureshack.ru
Если на Западе КХЛ в лидерах – очевидные фавориты сезона, то таблица Восточной конференции может удивить.

«Питерец.ру» взглянул на расстановку сил в КХЛ: до финиша регулярного сезона команды должны примерно 10 матчей. На Западе вслед за СКА (114 очков, 46 игр) оформил своё участие в Кубке Гагарина – 2018 и ЦСКА (104 очка, 45 игр). А вот лидер таблицы Востока может удивить тех, кто не очень следит за чемпионатом. На первом месте – не «Ак Барс», «Металлург» или «Авангард». Набрав 83 очка за 45 туров, «Автомобилист» из Екатеринбурга обосновался на первой строчке конференции. Усилившийся вратарём «Югры» Шарыченковым «Ак Барс» идёт третьим, на втором месте благодаря лидерству в дивизионе – «Авангард».

Вместе со СКА и ЦСКА наверняка выступят в плей-офф «Йокерит», «Локомотив» и «Торпедо». А вот московскому «Динамо» нужно ещё обезопасить себя от преследователей. Пока находятся в заветной восьмёрке ХК «Сочи» и «Спартак», а «Северсталь» и минское «Динамо» попробуют кого-то из неё вытеснить. На Востоке компанию лидерам в плей-офф составят «Нефтехимик», «Металлург» и «Салават Юлаев». Идущий седьмым «Трактор» на 5 очков опережает «Сибирь» (9-е место). Новосибирцы вместе с «Барысом» пытаются догнать зацепившийся за восьмую строчку «Амур».
Все по теме: хоккей СКА КХЛ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-12-2017, 00:36
Хоккейный ЦСКА крупно проиграл дома «Металлургу»
21-02-2017, 16:07
Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина – 2017
7-02-2017, 21:38
«Йокерит», «Витязь» или ХК «Сочи» могут стать соперником СКА по первому раунду плей-офф
6-02-2016, 19:29
7 шайб СКА в ворота «Югры» — не повод для оптимизма перед плей-офф
12-03-2015, 18:00
Кубок Гагарина: сегодня начнутся серии 1/4 финала
3-01-2015, 20:41
Возобновился чемпионат КХЛ: СКА сыграет 5 января

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
200
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
0
212
18-12-2017, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
221
18-12-2017, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
203
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
Наверх