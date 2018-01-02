Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске

«Питерец.ру» взглянул на расстановку сил в КХЛ: до финиша регулярного сезона команды должны примерно 10 матчей. На Западе вслед за СКА (114 очков, 46 игр) оформил своё участие в Кубке Гагарина – 2018 и ЦСКА (104 очка, 45 игр). А вот лидер таблицы Востока может удивить тех, кто не очень следит за чемпионатом. На первом месте – не «Ак Барс», «Металлург» или «Авангард». Набрав 83 очка за 45 туров, «Автомобилист» из Екатеринбурга обосновался на первой строчке конференции. Усилившийся вратарём «Югры» Шарыченковым «Ак Барс» идёт третьим, на втором месте благодаря лидерству в дивизионе – «Авангард».

Вместе со СКА и ЦСКА наверняка выступят в плей-офф «Йокерит», «Локомотив» и «Торпедо». А вот московскому «Динамо» нужно ещё обезопасить себя от преследователей. Пока находятся в заветной восьмёрке ХК «Сочи» и «Спартак», а «Северсталь» и минское «Динамо» попробуют кого-то из неё вытеснить. На Востоке компанию лидерам в плей-офф составят «Нефтехимик», «Металлург» и «Салават Юлаев». Идущий седьмым «Трактор» на 5 очков опережает «Сибирь» (9-е место). Новосибирцы вместе с «Барысом» пытаются догнать зацепившийся за восьмую строчку «Амур».