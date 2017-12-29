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» » «Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79

«Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Химчане потерпели домашнее поражение с разницей «-14», при этом Алексей Швед набрал 22 очка.  

Первый круг баскетбольной Евролиги завершился для «Химок» домашним поражением от «Барселоны». Этот результат стал неожиданностью: «Барселона» в этом турнире играла плохо. Но провал в четвёртой четверти, которую подопечные Барцокаса проиграли со счётом 8:22, обернулся итоговым проигрышем. Да и разница в 14 очков на своём паркете – слишком большая для игры с таким соперником.

Несмотря на полученный в первой половине удар в лицо, вернулся на паркет и отыграл более получаса Адам Ханга (9 очков). Но главным героем у гостевой команды стал центровой Анте Томич, о котором любители и специалисты уже стали забывать. Высокорослый серб набрал сегодня 12 очков, сделал 8 поборов и 4 передачи. Достойно смотрелся у «Химок» Энтони Гилл (13 очков и 5 подборов), а вот Андерсон и Тодорович не блеснули. Алексей Швед записал себе в актив 22 очка, смазав 9 из 12 дальних бросков.

Смогут ли «Химки» удержаться в зоне плей-офф по итогам второго круга Евролиги? «Питерец.ру» считает, что соперники в борьбе за восьмую строчку в турнирной таблице у химчан серьёзные – «Баскония» и «Уникаха».
Все по теме: баскетбол
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