«Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79

Первый круг баскетбольной Евролиги завершился для «Химок» домашним поражением от «Барселоны». Этот результат стал неожиданностью: «Барселона» в этом турнире играла плохо. Но провал в четвёртой четверти, которую подопечные Барцокаса проиграли со счётом 8:22, обернулся итоговым проигрышем. Да и разница в 14 очков на своём паркете – слишком большая для игры с таким соперником.

Несмотря на полученный в первой половине удар в лицо, вернулся на паркет и отыграл более получаса Адам Ханга (9 очков). Но главным героем у гостевой команды стал центровой Анте Томич, о котором любители и специалисты уже стали забывать. Высокорослый серб набрал сегодня 12 очков, сделал 8 поборов и 4 передачи. Достойно смотрелся у «Химок» Энтони Гилл (13 очков и 5 подборов), а вот Андерсон и Тодорович не блеснули. Алексей Швед записал себе в актив 22 очка, смазав 9 из 12 дальних бросков.

Смогут ли «Химки» удержаться в зоне плей-офф по итогам второго круга Евролиги? «Питерец.ру» считает, что соперники в борьбе за восьмую строчку в турнирной таблице у химчан серьёзные – «Баскония» и «Уникаха».