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Молодёжный чемпионат мира по хоккею начался с поражения от Чехии

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sports.ru
Провальный второй период оказал решающее влияние на результат: команда Валерия Брагина проиграла – 4:5.  

К молодёжному чемпионату мира у поклонников хоккея отношение особенное. Именно на этот турнире отсутствует скучная тактическая борьба, а команды летят к чужим воротам.

Были времена, когда российская «молодёжка» громила чехов на подобных первенствах. «Питерец.ру» вспомнил, как 1 января 2011 года Чехия была разгромлена со счётом 8:3.

Первая шайба влетела в наши ворота: Брагин сделал ставку на Мельничука и не угадал. Во втором перерыве при счёте 2:4 пришлось выпустить другого голкипера Сухачёва. Но и он пропустил, и счёт вырос до крупного – 2:5. Однако наша сборная едва не спасла матч. Каюмов и Рубцов стали главными действующими лицами финального штурма, и разрыв сократился до минимума. Но на то, чтобы сравнять счёт, у сборной России было всего 58 секунд после гола Сёмина – не получилось.

Аналитики найдут много причин стартовой неудачи команды Брагина. Могла сказаться и недооценка соперника: чехи по предматчевым раскладам выглядели слабее. Но хорошо сыграли все три основных звена чешской атаки: Каут набрал 3 очка, а центрфорварды Хитил и Задина – по 2.
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