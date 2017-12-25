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СКА разгромил «Металлург», Шипачёв набрал 2 очка

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Вадим Шипачёв стал самым результативным игроком принципиального матча между финалистами Кубка Гагарина.  

Если СКА в сравнении с прошлым сезоном только усилился, «Магнитка» серьёзно сдала позиции в КХЛ. Не молодеет Сергей Мозякин, а Криса Ли пришлось возвращать в команду. Недавно вернулся и Войтех Вольски, в обмен на которого в «Куньлунь» отправился Ник Шаус.

Сегодня интриги не получилось: СКА победил в Магнитогорске со счётом 4:0. Новый главный тренер «Магнитки» Виктор Козлов изменил состав первой тройки: Вольски составил компанию Мозякину и Яну Коваржу. А Мэтт Эллисон отправился в тройку к Денису Кокареву и Андрею Чибисову.

После двух «сухих» периодов СКА решил судьбу матча в заключительной двадцатиминутке. Широков и Каблуков дважды огорчили Самсонова на 45-й минуте, после чего со знаком «минус» отличился Коварж. Чешский нападающий получил от арбитров 2+10, на 12 игровых минут выключив себя из игры. В середине периода Шипачёв реализовал удаление Ли, вскоре Вадим помог отличиться Гаврикову. Теперь у СКА в активе 114 очков за 44 игры.

Сейчас продолжается матч между московским «Динамо» и ЦСКА, счёт после основного времени ничейный – 2:2.
Все по теме: хоккей СКА
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