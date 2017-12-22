Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Короткую программу выиграл Александр Самарин, который сегодня не смог развить успех. И Самарин, и Михаил Коляда преодолели рубеж в 100 баллов за короткую программу. Но личный рекорд позволил Самарину захватить промежуточное лидерство: он опередил Коляду на 1,45 балла.

Но произвольная программа оказалась вчистую выиграна Колядой. Чемпион России набрал сегодня 179,54 балла, Самарин – только 155,42. Эта неудача не помешала Самарину занять второе место, поскольку Дмитрий Алиев допустил сегодня ряд ошибок. «Питерец.ру» обратил внимание, что Алиев буквально упал на ровном месте, даже не выполняя прыжок. Хотя по результатам сегодняшнего выступления Алиев опередил Самарина, но для второго места этого оказалось недостаточно.

Четвёртое место занял двукратный чемпион России (2008 – 2009) Сергей Воронов, который проиграл Алиеву менее 4 баллов. Пятым стал Артур Дмитриев-младший, шестым – Владимир Самойлов, седьмым – Андрей Лазукин, восьмым – Алексей Ерохов, девятым – Антон Шулепов, десятым – Роман Савосин.