СКА по буллитам проиграл минскому «Динамо»

Дебют за СКА в КХЛ Данилы Галенюка обернулся поражением команды от минских динамовцев. «Питерец.ру» не винит 17-летнего хоккеиста: возможно, наступил «запланированный спад». Ведь армейцы Петербурга впервые в нынешнем чемпионате проиграли две игры подряд, ранее уступив сочинцам.

Ковальчук с передач Рундблада и Калинина открыл счёт в начале второго периода. Но Джек Скилле и Дмитрий Коробов дважды огорчили Коскинена ещё до второго перерыва – 1:2. Финскому стражу ворот СКА пришлось потрудиться: 39 бросков было нанесено по его воротам. Минский голкипер Юнас Энрот отразил 30 бросков.

Лишь за три с половиной минуты до конца третьего периода Ковальчук, которому ассистировали Дацюк и Барабанов, смог перевести встречу в овертайм. В дополнительное время минчане были активнее, но игра перешла в серию буллитов. Степанов и Дацюк обменялись точными бросками, а 2 очка гостям принёс Скилле.

В другом матче ЦСКА дома обыграл «Трактор» со счётом 3:1. В этой встрече 2 (1+1) очка набрал форвард армейцев Кирилл Петров.