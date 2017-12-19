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» » «Зенит» победил «Ульм» в Еврокубке, Симонович набрал 21 очко

«Зенит» победил «Ульм» в Еврокубке, Симонович набрал 21 очко

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Победа над немецким клубом приблизила «сине-бело-голубых» к выходу в следующий раунд.  

Именно «Ульм» выглядел аутсайдером группы D Еврокубка. Коллектив Торстена Лебината проиграл 5 игр подряд и замыкал турнирную таблицу. Команды уже встречались в 4-м туре, тогда «Зенит» выиграл со счётом 95:93. После этого «Ратиофарм Ульм» последовательно уступил «Тофашу» (84:100), «Виллербану» (84:94) и «Гран-Канарии».

Сегодня «Зенит» обыграл «Ульм» с итоговой разницей «+12». Но решающего превосходства наша команда добилась только в заключительной четверти. До этого «Ульм» упорно сопротивлялся, хотя ни разу за матч не вёл в счёте. Ещё за 2:30 до сирены преимущество «Зенита» исчислялось всего лишь 6 очками – 76:70 после точного штрафного Исаака Фоту. Но Марко Симонович (на фото) попал важную «трёху», и «Зенит» уже не упустил победу. Именно сербский защитник «Зенита» стал самым результативным игроком матча – 21 очко. 17 очков набрал Сергей Карасёв, 14 – Дрю Гордон. В составе «Ульма» 16 очков набрал Фоту, 15 – форвард Джеррелл Бенимон, 13 – Люк Харангоди.

Теперь на счету «Зенита» стало 5 побед в 9 турах Еврокубка. Завтра «Виллербан» дома играет с «Тофашем», а «Тренто» принимает «Гран-Канарию». «Питерец.ру» уверен, что по итогам тура «Зенит» не опустится ниже зоны плей-офф.
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