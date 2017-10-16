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» » Шипачёв забил в первой же игре за «Вегас» в НХЛ

Шипачёв забил в первой же игре за «Вегас» в НХЛ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.ru
Начало сезона не сложилось для центрфорварда сборной России: Шипачёва отправили в фарм-клуб.

Вадим Шипачёв не играл в трёх стартовых матчах сезона. Тон в атаке «Вегаса» задавал Джеймс Нил, забивавший в каждой игре. Шанс вернуться из АХЛ Шипачёву предоставила травма Эрика Хаула. Этот финский форвард набрал 2 очка за 4 матча «Голден Найтс».

«Питерец.ру» обратил внимание и на слова Олега Знарка о Шипачёве. Наставник хоккейной сборной назвал ситуацию со ссылкой Шипачёва во вторую команду «непростой». Но Знарок с оптимизмом отозвался о будущем Шипачёва в НХЛ.

Гол в первом же матче – хорошее начало для 30-летнего дебютанта. Ударно начавший сезон «Вегас» 16 октября победил «Бостон Брюинз» со счётом 3:1. Судя по протоколу, Шипачёв получил место в третьей тройке нападения. На 38-й минуте после броска бывшего форварда СКА счёт стал 2:0. По итогам победы над «Бостоном» Шипачёв провёл на льду 10:26 и заработал «+2» полезности.

Пока Шипачёв был в фарм-клубе «Вегаса», его агент Петр Свобода прояснил ситуацию с возможным возвращением в КХЛ. По словам Свободы, Шипачёв и не собирался покидать НХЛ.
Все по теме: хоккей
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