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ЦСКА выиграл в «Краснодаре» и приблизился к «Зениту»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Гостевая победа позволила московским армейцам набрать 24 очка, у «Зенита» – 28.  

Третье поражение подряд в чемпионате страны может поставить Игоря Шалимова на грань увольнения. Ведь его команда ещё и не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы. К тому же «Быки» не могут забить, несмотря на наличие в составе Фёдора Смолова.

Сегодня Шалимов выпустил на поле с первых минут ещё и Вандерсона, а на второй тайм вышел Жоаозиньо. Однако взломать оборонительные редуты москвичей это не помогло: Игорь Акинфеев в который раз заработал «сухарь» во внутреннем первенстве. Так бы ещё за сборную на чемпионате мира и в Лиге Чемпионов…

Визави Шалимова Виктор Гончаренко тоже выбрал схему с двумя нападающими – Витиньо и Оланаре. Но единственный гол забил защитник Алексей Березуцкий. Отличиться опытному армейцу помог Ристич, которого раздосадованный Шалимов заменил в перерыве. Но изменить счёт не удалось, и ЦСКА наконец-то вывез из Краснодара 3 очка.

Суббота в европейских чемпионатах ознаменовалась поражениями хозяев в важных матчах. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), а дортмундская «Боруссия» уступила «Лейпцигу» (2:3). «Питерец.ру» заметил, что и «Рома» проигрывает «Наполи» в первом тайме – 0:1.
Все по теме: футбол
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