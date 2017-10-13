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» » ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге

ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Если баскетбольный «Зенит» начал еврокубковый сезон с поражения, то ЦСКА победил.  

Первую четверть домашней встречи с «Миланом» армейцы провалили – 16:30. Отлично начали матч Гаудлок и Мицов, который в своё время поиграл и за ЦСКА. А вышедший со скамейки центровой Гудайтис (15 очков за 18 минут) может стать одним из открытий Евролиги.

В большом перерыве Димитрис Итудис нашёл нужные слова, и вторую половину ЦСКА выиграл с разницей «+15». Отличный матч провёл Кори Хиггинс, набравший 21 очко. Дебютировали в Евролиге за армейцев защитники Родригес и Вестерманн, форвард Клайберн и центровой Хантер. ЦСКА победил со счётом 93:84, следующий соперник – «Реал».

Мадридцы сегодня обыграли в гостях сильный «Анадолу Эфес» (88:74) несмотря на отсутствие Юля. У победителей блеснул Дончич (27 очков), центровой Айон сделал дабл-дабл (16 очков и 10 подборов). Действующий чемпион «Фенербахче» проиграл в Малаге обладателю Кубка Европы «Уникахе». «Питерец.ру» отмечает, что новичок стамбульцев Томпсон пока не в силах заменить Юдо.

«Бамберг» неожиданно уступил дома «Маккаби» (71:88), у гостей 27 очков набрал Пьер Джексон. «Олимпиакос» разобрался дома с «Басконией» (75:64), у Принтезиса – 17 очков.
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