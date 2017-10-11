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Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Поражение в овертайме в домашней игре против сочинцев стало для команды Олега Знарка первым в регулярном сезоне.

Лишь в 21-м туре регулярного чемпионата КХЛ СКА потерпел поражение. Перед третьим периодом «Сочи» вёл со счётом 2:1. Но невские армейцы обрушили вал атак на ворота Шикина и смогли сравнять счёт. На 52-й минуте свою вторую шайбу в сезоне забросил Вячеслав Войнов – 2:2.

Наша команда имела ещё несколько возможностей вырвать победу в основное время. Особенно обидно было Илье Ковальчуку, который дважды в ближнем бою не смог переиграть Шикина. В последние минуты основного времени сочинцы лишь отбивались, но смогли перевести встречу в овертайм.

«Питерец.ру» ожидал, что в дополнительное время скажется более высокое индивидуальное мастерство хоккеистов СКА. Однако легионеры гостей Уэллман и Коллинз соорудили победную шайбу, поучаствовал в этой комбинации и Шмелёв. Так прервалась 20-матчевая победная серия СКА, которая продолжалась ещё с августа. Символично, что прервал победную поступь лидера чемпионата Сергей Зубов (на фото), который начинал свою тренерскую карьеру в Санкт-Петербурге в 2011 году.
Все по теме: хоккей СКА
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