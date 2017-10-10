Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном

Иран – команда загадочная, но лидером атаки команды Карлуша Кейруша является отлично известный в России Азмун. Именно он и открыл счёт во втором тайме. Кинжальная контратака гостей привела к взятию ворот Лунёва – 0:1.

«Питерец.ру» с удовлетворением замечает, что сравнял счёт игрок «Зенита». Дмитрий Полоз превратил в гол передачу Александра Самедова. В концовке матча могли соорудить гол Александр Кокорин и Фёдор Смолов, но перспективная атака не удалась.

В стартовом составе сегодня вышли трое зенитовцев (Лунёв, Ерохин и Кокорин), впоследствии на поле появились Полоз, Кузяев и Заболотный из ФК «Тосно». Смольников и Жирков остались в запасе, как и Акинфеев. Сыграла замена Станислава Черчесова, который во втором тайме убрал с поля Фернандеса, выпустив вместо него Самедова. Все 90 минут отыграл Константин Рауш – новое имя для российской сборной.

Встреча проходила в Казани, посещаемость составила более 33 тысяч человек. Через месяц российская команда должна сыграть с Аргентиной. Команда Лионеля Месси сейчас озабочена вопросом попадания на ЧМ – 2018.