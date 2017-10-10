ента новостей

21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
16:33
Из Арктики вернулись домой студенты
10:19
Потерял двигатель
22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
14:24
Выплаты получила только половина пострадавших в теракте
14:15
На КАД в Московском районе перекроют две полосы
21:41
Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018
15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
20:32
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
16:12
Без участия дьявола не обошлось
15:49
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном

Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном

0
60
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
В сегодняшней игре принимали участие пятеро футболистов «Зенита» и один представитель «Тосно».

Иран – команда загадочная, но лидером атаки команды Карлуша Кейруша является отлично известный в России Азмун. Именно он и открыл счёт во втором тайме. Кинжальная контратака гостей привела к взятию ворот Лунёва – 0:1.

«Питерец.ру» с удовлетворением замечает, что сравнял счёт игрок «Зенита». Дмитрий Полоз превратил в гол передачу Александра Самедова. В концовке матча могли соорудить гол Александр Кокорин и Фёдор Смолов, но перспективная атака не удалась.

В стартовом составе сегодня вышли трое зенитовцев (Лунёв, Ерохин и Кокорин), впоследствии на поле появились Полоз, Кузяев и Заболотный из ФК «Тосно». Смольников и Жирков остались в запасе, как и Акинфеев. Сыграла замена Станислава Черчесова, который во втором тайме убрал с поля Фернандеса, выпустив вместо него Самедова. Все 90 минут отыграл Константин Рауш – новое имя для российской сборной.

Встреча проходила в Казани, посещаемость составила более 33 тысяч человек. Через месяц российская команда должна сыграть с Аргентиной. Команда Лионеля Месси сейчас озабочена вопросом попадания на ЧМ – 2018.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-09-2017, 23:36
«Зенит» уверенно победил «Реал Сосьедад», Кокорин сделал дубль
16-07-2017, 15:16
Далер Кузяев стал героем матча «Зенита» с хабаровскими армейцами
17-06-2017, 20:56
Автогол и Смолов помогли России обыграть Новую Зеландию в Санкт-Петербурге
15-11-2016, 21:07
Оздоев в Грозном принёс сборной России победу над Румынией
6-09-2016, 22:29
Гол Смолова принёс сборной России победу над Ганой
31-07-2016, 19:53
Дубль Заболотного помог «Тосно» догнать «Динамо» и «Зенит — 2» в таблице ФНЛ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 10:19
Потерял двигатель
0
141
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
178
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
186
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
Наверх