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» » Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»

Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport.ru
Для голкипера СКА матч с «красно-белыми» носил принципиальный характер: ранее Шестёркин выступал за «Спартак»

СКА, победив в гостях «Спартак», продлил свою победную серию до 20 игр. В сегодняшнем матче тренерский штаб невских армейцев обошёлся без Патрика Хёрсли. А вот Вячеслав Войнов провёл на льду 19 минут, трижды бросив по воротам соперника.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, лишь Сергей Широков получил 2 минуты штрафа. Нокаутирующий для спартаковцев удар пришёлся на первую половину следующего периода. С 24-й по 32-ю минуту ворота Беспалова поразили Плотников, Гусев, Хафизуллин и Рундблад. Главный тренер «красно-белых» Епанчинцев заменил Беспалова на молодого Трушкова, который уже не пропустил. Следующим оппонентом СКА 11 октября станет ХК «Сочи». Сегодня сочинцы в Братиславе уступили «Словану» (1:4).

Новый наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не нашёл аргументов против построенной им же команды – ЦСКА. Столичные армейцы одержали на арене имени Всеволода Боброва уверенную победу со счётом 5:2. Помимо Шестёркина, «сухарь» заработал в Нижнем Новгороде и Эмиль Гарипов: «Ак Барс» разгромил торпедовцев (5:0).
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