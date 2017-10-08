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Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
mirror.co.uk
А вот сборная Польши напрямую вышла на мировое первенство, при этом Роберт Левандовски установил снайперский рекорд.

«Питерец.ру» удивился тем проблемам, которые сами себе создали датчане в отборочной группе Е. Четыре победы подряд в предыдущих матчах (в том числе дома над Польшей со счётом 4:0) и матч с немотивированными румынами казались гарантией лёгкой победы. Но чемпионы Европы – 1992 лишь с пенальти открыли счёт на исходе часа игры. А пропущенный за несколько минут до финального свистка гол и вовсе поставил под сомнение попадание в стыковые игры. Но ничью Эриксен и Со удержали, заняв второе место.

Первыми стали поляки, обыгравшие дома Черногорию (4:2). Неудержимый в этом отборочном цикле Роберт Левандовски забил свой 16-й гол, установив рекорд для бомбардиров. Черногорцы фактически лишились шансов ещё в прошлом туре, на своём поле проиграв датчанам.

Куда больше, чем черногорцам, должно быть обидно игрокам сборной Шотландии. Горцы боролись до конца в Любляне, добыв ничью со словенцами – 2:2. Однако Шотландию опередила Словакия, легко обыгравшая Мальту (3:0). Если словаки пробьются на ЧМ – 2018 через стыковые игры, то следующим летом на «Мундиаль» приедут Шкртел и Губочан.
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