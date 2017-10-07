Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Причиной смерти Константина Сарсания могли стать проблемы с оторвавшимся тромбом. Официальное сообщение на сайте «Зенита» появилось в субботу вечером. Сарсания было всего 49 лет, а на должность спортивного директора «сине-бело-голубых» он вернулся этим летом.

В бытность футболистом Сарсания поиграл за «Красную Пресню», когда она ещё не стала «Асмаралом». В начале 90-х уехал во Францию, где и закончил футбольную карьеру. Агентом Сарсания стал в 1994 году, профессиональную лицензию ФИФА получил в 1998 году.

При участии Сарсания Демченко попал в «Аякс», Клюев – в «Фейеноорд», а Будянский переехал в Италию. Сайт Sports.ru вспомнил, что именно Сарсания сыграл огромную роль в успехах «Рубина», привезя в Казань Рони, Сибайю и Скотти. Несмотря на все трудности, Сарсания способствовал покупке у «Ривер Плейт» Алехандро Домингеса, который поиграл и за «Зенит».

«Питерец.ру» уверен, что приход аргентинцев в нынешний «Зенит» произошёл благодаря Сарсания. Команда Роберто Манчини уверенно выступает и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Последним российским открытием Сарсания стал перешедший из «Ахмата» Кузяев…