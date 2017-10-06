Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

5 октября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие спортивно-развлекательного комплекса Метрополис Арена.

Расположенный в Невском районе, недалеко от площади Александра Невского, комплекс объединил под своей крышей не только площадки для таких видов спорта как футбол, баскетбол, фехтование, но картинную галерею и ресторан.

Для комплекса было обновлено старое здание ленинградского завода «Новатор», и теперь он является своеобразным оазисом активной жизни в заброшенной когда-то промзоне, соседствующей с Александро-Невской Лаврой.

«Мы не стали строить торгово-развлекательный центр, как обычно делают предприниматели, а поставили перед собой задачу: создать комфортный, многофункциональный спортивный центр для детей и взрослых», - отметила президент «Метрополис Арены» Наталья Шарипина.

В официальном открытии приняли участие зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмицкая, начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Разумахина, первый вице-президент Межрегионального объединения федерации футбола “Северо-Запад” Борис Вахрушев, который забил торжественный гол с передачи бывшего игрока «Зенита» Алексея Игонина.

В Метрополис Арене уже проводят свои тренировки Олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро, фехтовальщица Екатерина Дьяченко и возглавляемая ей школа фехтования, проходят занятия детской футбольной академии «Ювентус». Кроме того, Арена стала домашней площадкой для клуба «Армейцы с Невы» и местом проведения международного турнира по стритболу «Russia Unites Street Challenge» - новому Олимпийскому виду спорта, который пройдет в ноябре 2017 г.

Для спортсменов-профессионалов, и для спортсменов-любителей Метрополис Арена открыта 24 часа в сутки 7 дней в неделю.