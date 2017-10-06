ента новостей

19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
18:32
Мировые звёзды на фестивальной VI СПбМКФ
18:27
В Кадастровой палате прошла горячая линия по вопросам оказания консультационных услуг
14:31
По прилавку петербургской шавермы пробежалась мышь
14:23
Объявлена программа Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
14:18
Во Дворец конгрессов состоялась торжественно-траурная церемония в честь 76-й годовщины высадки Стрельнинского десанта
09:40
Преступление в гаражном кооперативе
23:50
СКА повторил рекорд КХЛ, выиграв в Уфе со счётом 6:1
15:37
Бывший глава телеканала обвиняется в мошенничестве
15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
15:06
Забытые вещи в такси
13:26
Очередное ограбление ломбарда
21:20
«Торпедо» не смогло тормознуть «Йокерит»
19:16
Ведущие датские компании обсудили вопросы энергоэффективности
19:10
Колпино защитило честь Петербурга на всероссийском Слете Постов №1
12:23
Молодым режиссерам рассказали о «Молодежке ОНФ»
12:15
В Петербурге пройдет фестиваль мандолины
12:10
Петербургскую школу обвинили в эйджизме
11:20
Китайский "сюрприз"
10:53
На КАД перекроют две полосы движения
22:32
Никита Гусев зажёг в Ярославле
19:16
Почта России сообщает о новом кадровом назначении
19:13
Образование в сфере культуры: взгляд в будущее
19:08
Очереди в детские сады
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

0
73
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Метропролис
5 октября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие спортивно-развлекательного комплекса Метрополис Арена.

5 октября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие спортивно-развлекательного комплекса Метрополис Арена.

Расположенный в Невском районе, недалеко от площади Александра Невского, комплекс объединил под своей крышей не только площадки для таких видов спорта как футбол, баскетбол, фехтование, но картинную галерею и ресторан.

Для комплекса было обновлено старое здание ленинградского завода «Новатор», и теперь он является своеобразным оазисом активной жизни в заброшенной когда-то промзоне, соседствующей с Александро-Невской Лаврой.

«Мы не стали строить торгово-развлекательный центр, как обычно делают предприниматели, а поставили перед собой задачу: создать комфортный, многофункциональный спортивный центр для детей и взрослых», - отметила президент «Метрополис Арены» Наталья Шарипина.

В официальном открытии приняли участие зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмицкая, начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Разумахина, первый вице-президент Межрегионального объединения федерации футбола “Северо-Запад” Борис Вахрушев, который забил торжественный гол с передачи бывшего игрока «Зенита» Алексея Игонина.

В Метрополис Арене уже проводят свои тренировки Олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро, фехтовальщица Екатерина Дьяченко и возглавляемая ей школа фехтования, проходят занятия детской футбольной академии «Ювентус». Кроме того, Арена стала домашней площадкой для клуба «Армейцы с Невы» и местом проведения международного турнира по стритболу «Russia Unites Street Challenge» - новому Олимпийскому виду спорта, который пройдет в ноябре 2017 г.

Для спортсменов-профессионалов, и для спортсменов-любителей Метрополис Арена открыта 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

Открытие спорткомплекса Метрополис Арена

Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

25-10-2016, 12:06
Открытие X юбилейной молодежной Спартакиады
3-09-2016, 09:51
Открытие молодежного центра
10-09-2013, 19:46
День Троицкого собора Александро-Невской лавры
31-07-2013, 16:39
На Невском впервые за 100 лет пройдет крестный ход
4-06-2013, 07:50
В Ленобласти собираются построить спортивный центр развития дзюдо
28-12-2012, 10:33
В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Петербурга состоялось чествование петербургских спортсменов и тренеров

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 11:34
Пешеход родился в рубашке
0
138
3-10-2017, 11:20
Китайский "сюрприз"
0
208
28-09-2017, 13:56
Массовая авария на КАД
0
200
25-09-2017, 13:54
Массовое ДТП на проспекте Ветеранов
Наверх