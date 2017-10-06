ента новостей

19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
18:32
Мировые звёзды на фестивальной VI СПбМКФ
18:27
В Кадастровой палате прошла горячая линия по вопросам оказания консультационных услуг
14:31
По прилавку петербургской шавермы пробежалась мышь
14:23
Объявлена программа Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
14:18
Во Дворец конгрессов состоялась торжественно-траурная церемония в честь 76-й годовщины высадки Стрельнинского десанта
09:40
Преступление в гаражном кооперативе
23:50
СКА повторил рекорд КХЛ, выиграв в Уфе со счётом 6:1
15:37
Бывший глава телеканала обвиняется в мошенничестве
15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
15:06
Забытые вещи в такси
13:26
Очередное ограбление ломбарда
21:20
«Торпедо» не смогло тормознуть «Йокерит»
19:16
Ведущие датские компании обсудили вопросы энергоэффективности
19:10
Колпино защитило честь Петербурга на всероссийском Слете Постов №1
12:23
Молодым режиссерам рассказали о «Молодежке ОНФ»
12:15
В Петербурге пройдет фестиваль мандолины
12:10
Петербургскую школу обвинили в эйджизме
11:20
Китайский "сюрприз"
10:53
На КАД перекроют две полосы движения
22:32
Никита Гусев зажёг в Ярославле
19:16
Почта России сообщает о новом кадровом назначении
19:13
Образование в сфере культуры: взгляд в будущее
19:08
Очереди в детские сады
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии

Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии

0
92
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.epa.eu
Арендованный в ПАОК полузащитник «Зенита» Мак получил красную карточку, а Шкртел забил в свои ворота.

Ситуация в группе F отборочного турнира ЧМ – 2018 до матча в Глазго виделась перспективной для словацкой команды. Хотя бы ничья на «Хэмпден-Парке» давала возможность после победы в последнем туре над Мальтой побороться за место в стыковых матчах. Да и звезды уровня Марека Гамшика из «Наполи» в составе шотландцев нет.

Но уже в первом тайме смог получить две жёлтые карточки и удалиться с поля Роберт Мак. Сначала главный арбитр Мажич предупредил Мака за грубую игру, а вторую жёлтую показал за симуляцию. Оставшись в меньшинстве, словаки держались до 89-й минуты, когда со знаком «минус» отличился Мартин Шкртел. Опытный защитник поразил собственные ворота, и шотландцы одержали важнейшую победу со счётом 1:0.

«Питерец.ру» уверен, что ничья в Шотландии практически гарантировала бы словакам место в стыковых матчах. Но и победа шотландцев ещё не всё решила. Ведь с последнем туре футбольные горцы едут в Словению.

Англичане, обыгравшие дома словенцев, набрали 23 очка, у Шотландии – 17, у Словакии – 15. Словаки должны обыгрывать Мальту, но всё решится в матче Словении с Шотландией.
Все по теме: футбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-08-2017, 22:15
«Тосно» сотворило сенсацию, обыграв в Москве «Локомотив»
18-06-2017, 20:27
Ничья не в пользу сборной России на Кубке Конфедераций
15-06-2017, 14:34
Гандбольная сборная одержала важнейшую победу над Словакией (25:24)
4-09-2016, 22:14
Роберт Мак и сборная Словакии обидно уступили англичанам в отборе на ЧМ - 2018
15-06-2016, 17:04
Гамшик опроверг игровую модель Слуцкого в первом тайме матча Россия — Словакия
24-02-2014, 11:57
Матч "Зенит" - "Боруссия" рассудит шотландский арбитр

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 11:34
Пешеход родился в рубашке
0
138
3-10-2017, 11:20
Китайский "сюрприз"
0
208
28-09-2017, 13:56
Массовая авария на КАД
0
200
25-09-2017, 13:54
Массовое ДТП на проспекте Ветеранов
Наверх