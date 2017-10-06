Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии

Ситуация в группе F отборочного турнира ЧМ – 2018 до матча в Глазго виделась перспективной для словацкой команды. Хотя бы ничья на «Хэмпден-Парке» давала возможность после победы в последнем туре над Мальтой побороться за место в стыковых матчах. Да и звезды уровня Марека Гамшика из «Наполи» в составе шотландцев нет.

Но уже в первом тайме смог получить две жёлтые карточки и удалиться с поля Роберт Мак. Сначала главный арбитр Мажич предупредил Мака за грубую игру, а вторую жёлтую показал за симуляцию. Оставшись в меньшинстве, словаки держались до 89-й минуты, когда со знаком «минус» отличился Мартин Шкртел. Опытный защитник поразил собственные ворота, и шотландцы одержали важнейшую победу со счётом 1:0.

«Питерец.ру» уверен, что ничья в Шотландии практически гарантировала бы словакам место в стыковых матчах. Но и победа шотландцев ещё не всё решила. Ведь с последнем туре футбольные горцы едут в Словению.

Англичане, обыгравшие дома словенцев, набрали 23 очка, у Шотландии – 17, у Словакии – 15. Словаки должны обыгрывать Мальту, но всё решится в матче Словении с Шотландией.