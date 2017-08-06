«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 5:1 и догнал «Локомотив»

Поражение ЦСКА от «Рубина» наверняка подстегнуло обе команды: цена трёх очков ещё больше возросла. Даже погодные условия не испортили сегодня тот великолепный футбол, который довелось увидеть зрителям «Крестовского».

Роберто Манчини преподал мастер-класс Массимо Каррере: «Зенит» опережает «Спартак» уже на 7 очков. И в первом, и во втором тайме преимущество хозяев поля было зримым. Сыграли свою роль ошибки спартаковцев: защитник Комбаров постоянно опаздывал, а голкипер Ребров в стиле Филимонова – 1999 забил мяч в свои ворота после навеса с фланга.

«Спартак» мог бы остаться без забитых мячей, если бы вышедший с первых минут Маммана не организовал пенальти в собственные ворота. Но Промес реализовал 11-метровый уже при счёте 4:0. В концовке Луис Адриано и Смольников устроили потасовку, за что были удалены с поля арбитром Вилковым.

Выиграло сегодня и «Тосно». Проигрывая в Лондоне в Туле «Арсеналу» после первого тайма (гол забил Берхамов), тосненцы переломили ход игры. Галиуллин сравнял счёт, а первую победу в высшем дивизионе команде Парфёнова принёс Марков.