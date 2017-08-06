ента новостей

22:41
«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 5:1 и догнал «Локомотив»
12:36
ДПП на Дороге Жизни оборвало две жизни
22:17
«Ахмат» проиграл «Уфе», а «Локомотив» снова победил
12:10
Ты не поверишь!
11:44
Трехглазый клыкастый бык был обнаружен питерскими археологами в Хакасии
20:53
«Утрехт» стал соперником «Зенита» в Лиге Европы, «Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой»
20:31
Архив семьи Романовых передан в ГМЗ «Царское село»
18:57
БОМЖ на гироскутере
12:23
Смерть автомобилиста в Стрельне
10:25
В Петербурге разработана Дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТБО
09:38
Театральный Петербург на Книжных аллеях
22:39
«Зенит» умудрился проиграть «Бней Йегуде» дома, но прошёл дальше в Лиге Европы
10:42
VI Международная выставка каллиграфии
10:38
"Летние императорские резиденции" в Музее Фаберже
04:15
Висельник под путепроводом
22:08
Голевой пас Данни помог «Славии» пройти БАТЭ в квалификации ЛЧ
19:26
Сергей Шнуров призвал россиян читать книги
19:23
Всероссийский рейтинг детских загородных лагерей
19:21
В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
19:17
Стартовали гонки Match Cup Russia
19:13
На КАД у Пулковского шоссе перекроют две полосы
14:10
Юбилейный вечер Эдиты Пьехи прошел на сцене БКЗ «Октябрьский»
12:41
Необъяснимое нападение в Сосновке
21:40
«Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» на Кубке губернатора НО
18:57
Метро будет стоить 50 рублей
18:51
Неудачный эксперимент по тотальному досмотру в метро
13:25
Смертельное ДТП в Невском районе
10:36
После критики ОНФ коммунальщики начали очищать пыльные фасады
09:14
Продажу алкоголя запретят в день ВДВ
04:45
Многотысячная аудитория посетила Дворцовую площадь в День ВМФ
Все новости

Подборка новостей!

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 5:1 и догнал «Локомотив»

«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 5:1 и догнал «Локомотив»

0
52
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
После сегодняшнего разгрома, устроенного чемпиону России, «Зенит» сохранил 100%-ный показатель набранных очков.

Поражение ЦСКА от «Рубина» наверняка подстегнуло обе команды: цена трёх очков ещё больше возросла. Даже погодные условия не испортили сегодня тот великолепный футбол, который довелось увидеть зрителям «Крестовского».

Роберто Манчини преподал мастер-класс Массимо Каррере: «Зенит» опережает «Спартак» уже на 7 очков. И в первом, и во втором тайме преимущество хозяев поля было зримым. Сыграли свою роль ошибки спартаковцев: защитник Комбаров постоянно опаздывал, а голкипер Ребров в стиле Филимонова – 1999 забил мяч в свои ворота после навеса с фланга.

«Спартак» мог бы остаться без забитых мячей, если бы вышедший с первых минут Маммана не организовал пенальти в собственные ворота. Но Промес реализовал 11-метровый уже при счёте 4:0. В концовке Луис Адриано и Смольников устроили потасовку, за что были удалены с поля арбитром Вилковым.

Выиграло сегодня и «Тосно». Проигрывая в Лондоне в Туле «Арсеналу» после первого тайма (гол забил Берхамов), тосненцы переломили ход игры. Галиуллин сравнял счёт, а первую победу в высшем дивизионе команде Парфёнова принёс Марков.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-07-2017, 17:19
Не получивший красную карточку Луис Адриано забил «Локомотиву» в Суперкубке
25-04-2017, 21:36
«Спартак» и «Ростов» выиграли свои матчи 25-го тура со счётом 1:0
16-04-2017, 22:31
Дзюба вновь забил «Спартаку», но «Зенит» проиграл – 1:2
9-04-2017, 17:14
«Спартак» оторвался от «Зенита» на 8 очков за 8 туров до финиша
5-03-2017, 18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
16-04-2016, 21:41
Дзюба и «Зенит» крупно победили «Спартак» — 5:2

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 12:36
ДПП на Дороге Жизни оборвало две жизни
0
148
5-08-2017, 12:10
Ты не поверишь!
0
163
4-08-2017, 12:23
Смерть автомобилиста в Стрельне
0
198
1-08-2017, 13:25
Смертельное ДТП в Невском районе
Наверх