«Ахмат» проиграл «Уфе», а «Локомотив» снова победил

Одержавший три победы на старте чемпионата России «Ахмат» долго вёл в счёте и в Уфе. Бразильский полузащитник Лео Жаба вывел подопечных Рахимова вперёд в начале второго тайма. Но команда Семака проявила полю к победе, трижды забив в последней десятиминутке. Победным стал третий гол, автором которого стал Стоцкий: защитник «Ахмата» Анхель установил окончательный счёт – 3:2 в пользу «Уфы».

А вот «Локомотив» долго не мог взломать оборону СКА из Хабаровска. Роковым для гостей стал штрафной, назначенный в их ворота на 75-й минуте. Игрок сборной России России Алексей Миранчук прямым ударом принёс железнодорожникам четвёртую победу подряд. «Питерец.ру» обратил внимание, что три из четырёх матче команда Сёмина выиграла с «итальянским» счётом 1:0. И лишь победа на ЦСКА во 2-м туре оказалась зрелищной (3:1).

Обозлённые двумя поражениями подряд московские динамовцы сегодня выместили злость на «Амкаре». Голы Панченко, Зотова и Вандерсона принесли «Динамо» первую победу после возвращения в РФПЛ.

«Зенит» завтра сыграет со «Спартаком».