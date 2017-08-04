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«Утрехт» стал соперником «Зенита» в Лиге Европы, «Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.ua-football.com
Голландский «Утрехт» занял 4-е место в своём чемпионате в прошлом сезоне, а в прошлом раунде прошёл польский «Лех».

Сегодня «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по Лиге Европы. Голландский «Утрехт» 17 августа примет на своём поле «Зенит», а ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Утрехт» с большим трудом смог преодолеть барьер польского «Леха». Завершив домашний матч нулевой ничьей, подопечные Тен Хага смогли уже на 1-й минуте отличиться на чужом поле: гол забил форвард Керк. «Лех» ещё в первом тайме сравнял счёт, а на 70-й минуте главный арбитр удалил с поля защитника голландской команды Леувина.

Концовка получилась драматичной: «Лех» пропустил второй мяч после точного удара Дессера на 89-й минуте. Выступающий за «Лех» датчанин Гиткьяер успел в компенсированное время сравнять счёт, но счёт 2:2 оказался на руку «Утрехту». «Питерец.ру» посмотрел статистику: все голы в Лиге Европы в составе очередного соперника «Зенита» забили разные футболисты.

А «Краснодар» сразится с «Црвеной Зведой» из Белграда, в составе которой блестяще начал сезон ганец Ричмонд Боакье. Именно этот нападающий вместе с россиянином Максимовым.
Все по теме: футбол Зенит
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