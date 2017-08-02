Голевой пас Данни помог «Славии» пройти БАТЭ в квалификации ЛЧ

Первый матч между БАТЭ и «Славией» прошёл в Праге при гигантском игровом преимуществе чешского клуба. Но «Питерец.ру» считает главной причиной этого удаление игрока белорусской команды уже на 19-й минуте. Форвард «Славии» Шкода реализовал пенальти, но больше вратарь БАТЭ Щербицкий не пропустил.

Сегодня БАТЭ открыл счёт уже на 6-й минуте. Но ключевой для двухраундового противостояния гол случился на под занавес первого тайма. Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни ассистировал Шкоде, который на 44-й минуте сравнял счёт. Футболисты БАТЭ смогли забить ещё одни мяч усилиями Стасевича в дебюте второй половины встречи. Однако счёт 2:1 при поражении в первой игре со счётом 0:1 не позволил БАТЭ пройти дальше.

ЦСКА, который тренирует бывший наставник БАТЭ Виктор Гончаренко, спокойно обыграл дома АЕК благодаря голу Натхо. Армейцы в концовке забили ещё, но арбитр отменил взятие ворот Анестиса. Игорь Акинфеев снова не пропустил в матче Лиги Чемпионов, доказав: злополучная серия закончилась.

Сенсация может случиться в Амстердаме, где «Аякс» уступает «Ницце» без Балотелли – 0:1 в первом тайме.