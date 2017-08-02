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Стартовали гонки Match Cup Russia

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
yacht-club-spb.ru
В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовали гонки Match Cup Russia – этапа Международного тура по матчевым гонкам на парусных катамаранах М32

Долгожданный старт этапа Мирового тура по матчевым гонкам - Match Cup Russia состоялся в Яхт-клубе 1 августа. Прекрасная «парусная» погода позволила полностью выполнить насыщенную программу дня. По результатам соревнований ранними лидерами зачета стали спортсмены из Новой Зеландии, Франции и Великобритании. Россияне пока отметились только одним приходом в тройке.

Флот соревнований на Невской губе у Яхт-клуба Санкт-Петербурга один из самых маститых и представительных за последние годы. Этап Match Cup Russia собрал 18 команд из десяти стран и трех континентов, в том числе и три российские команды.

Свежий «фирменный» западный ветер первого дня соревнований предоставил возможность всем участникам продемонстрировать все, на что они способны. Флот регаты был разделен на три группы по шесть участников, каждая из которых провела по четыре гонки в своем флоте. По результатам соревнований уже определились ранние лидеры, и здесь без сюрпризов. В первой группе это действующий победитель Тура 2016 года, новозеландец Фил Робертсон. Во второй – многократный победитель предыдущих сезонов, британец Йен Уильямс, а в третьей – француз Ян Гишар, за плечами которого как гонки открытого моря, так и соревнования в самых разных классах катамаранов.

Что касается российских экипажей, то пока уверенней других выглядит команда принимающего Яхт-клуба Санкт-Петерубурга – Gazprom Team Russia. Ребята начали соревнования в рамках Тура еще в январе и уже немного набрали опыта в управлении скоростной машиной, которой является катамаран М32. Но и у них не обошлось без сюрпризов.

«В одной из гонок у нас запутался парус, мы долго не могли освободить снасти и не могли маневрировать, - говорит рулевой команды Виктор Сережкин, - далее ситуация развивалась как снежный ком: мы нарушили зону дистанции и были оштрафованы. Как следствие – последний приход. Но нам сразу удалось собраться и финишировать в следующей гонке вторыми».

Благодаря приходу в тройке экипаж Сережкина занимает четвертое место в своей группе. Экипажи Неугодникова и Елфимова пока замыкают таблицы своих групп. «Учитывая наш недостаточный опыт в этом классе катамаранов, мы должны действовать осторожно и стратегически грамотно, - говорит Евгений Елфимов, рулевой команды M1Cloud из Москвы - в следующий раунд соревнований, пройдет только 16 команд из 18-ти, то есть, нам нужно завтра удержаться в середине флота. С такими соперниками даже эта задача не так проста, как кажется. Судите сами: в нашей группе победитель Тура и два многократных участника Олимпийских игр. Это голландец Питер-Ян Постма – чемпион Европы в классе Finn, и австриец Никол Делл Карт – четырехкратный участник Игр в классе 49er!»

Согласно с программой соревнований, завтра, 02 августа, продолжатся гонки флота Match Cup Russia на акватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга. По результатам этой части соревнований будут определены 16 экипажей, которые продолжат гонки плей-офф (первое место против 16-того и так далее) в формате матч-рейс. Решающие матчи состоятся 4-6 августа на акватории Невы у стен Петропавловской крепости.

Результаты: http://wmrt.com/results/world-championship-events/season-2017/match-cup-russia-2017/ (закладка Qualifier)

Программа мероприятий World Match Racing Tour – Match Cup Russia 2017

- 01 августа – 03 августа: гонки на акватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга
- 04 августа – официальная пресс-конференция организаторов и яхтсменов (начало 10:00, шатер гоночной деревни, пляж Петропавловской крепости)
- 04 августа – 06 августа: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на акватории Невы у Петропавловской крепости.
Ежедневный старт соревнований в 10:00
Церемония награждения: 06 августа, ориентировочно 15:30-16:30.
Источник: Яхт-клуб
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