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» » «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» на Кубке губернатора НО

«Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» на Кубке губернатора НО

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.hctorpedo.ru
Сегодня стартовал традиционный предсезонный турнир в Нижнем Новгороде, среди участников которого и исключённый из КХЛ новокузнецкий «Металлург».

Сегодня в КРК «Нагорный» состоялись первые три матча традиционного нижегородского турнира. Результативность шла по убывающей: в первой игре было забито 7 шайб, во второй – 6, в третьей – 3.

Новичок «Ак Барса» Антон Ландер из Швеции поразил ворота «Автомобилиста». «Питерец.ру» отмечает, что в ворота екатеринбуржцев вернулся Якуб Коварж, который не смог спасти свою команду в овертайме. Победу казанцам принесла сыгранная связка Азеведу – Секач.

«Спартак» разгромил новокузнечан – 5:1, Игорь Мирнов набрал 2 (1+1) очка. А вот торпедовцы сильно разочаровали своих болельщиков, нанеся лишь 14 бросков по воротам юлаевского новобранца Бена Скривенса. Неудивительно, что канадский голкипер «засушил» матч.

А победить «Салавату», главным тренером которого стал финн Эркка Вестерлунд, помогла хорошая реализация большинства. Гончаров наказал хозяев льда за удаление Веряева, а Хартикайнен использовал малый штраф Мамашева. А Денис Куляш на 59-й минуте поразил уже пустые ворота «Торпедо», и уфимцы одержали победу – 3:0.
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