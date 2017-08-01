«Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» на Кубке губернатора НО

Сегодня в КРК «Нагорный» состоялись первые три матча традиционного нижегородского турнира. Результативность шла по убывающей: в первой игре было забито 7 шайб, во второй – 6, в третьей – 3.

Новичок «Ак Барса» Антон Ландер из Швеции поразил ворота «Автомобилиста». «Питерец.ру» отмечает, что в ворота екатеринбуржцев вернулся Якуб Коварж, который не смог спасти свою команду в овертайме. Победу казанцам принесла сыгранная связка Азеведу – Секач.

«Спартак» разгромил новокузнечан – 5:1, Игорь Мирнов набрал 2 (1+1) очка. А вот торпедовцы сильно разочаровали своих болельщиков, нанеся лишь 14 бросков по воротам юлаевского новобранца Бена Скривенса. Неудивительно, что канадский голкипер «засушил» матч.

А победить «Салавату», главным тренером которого стал финн Эркка Вестерлунд, помогла хорошая реализация большинства. Гончаров наказал хозяев льда за удаление Веряева, а Хартикайнен использовал малый штраф Мамашева. А Денис Куляш на 59-й минуте поразил уже пустые ворота «Торпедо», и уфимцы одержали победу – 3:0.