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» » ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой Лиги ВТБ

ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой Лиги ВТБ

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
gamebet.news
«Локомотив-Кубань» не смог выиграть у армейцев ни одного матча. Сегодня подопечные Обрадовича смогли набрать всего 66 очков.

Атака «Локомотива» заработала лишь в четвёртой четверти усилиями Марди Коллинза. А до этого армейская защита совершенно не давала кубанским баскетболистам проявить себя. По ходу матча ЦСКА смог оторваться на дистанцию «+24», хотя итоговый счёт оказался скромнее – 74:66 в пользу команды Итудиса. Помимо Коллинза старался Райан Брокофф, но австралиец не смог даже добраться до двузначного показателя набранных очков.

«Локомотив» провалил третью четверть, поэтому всплеск в заключительной десятиминутке оказался запоздалым. «Питерец.ру» отмечает прекрасную командную игру ЦСКА и в атаке, и в защите. В отличие от хозяев паркета армейцы забросили много лёгких бросков после осмысленных комбинаций. С показателем 100 % исполнили свои средние броски Джеймс Огастин и Никита Курбанов. А «Локомотиву» сегодня как никогда не хватило травмированного Кевина Джонса.

Теперь армейцы могут отдохнуть перед финальной серией. А «Зенит» и «Химки» сыграют четвёртый матч серии 1 июня, начало – в 19:00. Пока «Зенит» ведёт 2–1.
Все по теме: баскетбол Единая Лига ВТБ
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