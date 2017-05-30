Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ

В предыдущем составе Президиума ЦК КПРФ Санк-Петербург представлял Святослав Сокол, но после ХVII Съезда партии в руководстве компартии произошли изменения. Если Геннадий Зюганов и его заместители Иван Мельников и Владимир Кашин сохранили свои партийные посты, то Валерия Рашкина на посту зампреда сменил Юрий Афонин. А лидер фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Ольга Ходунова вошла в состав Президиума ЦК. Городскую парторганизацию она возглавляет с осени 2013 года.

«Питерец.ру» решил вспомнить о представительстве петербургских коммунистов в руководстве КПРФ. На рубеже веков в Президиум ЦК КПРФ входил Юрий Белов, награждённый возрождённой Ленинской премией ЦК КПРФ. Белов, называемый одним из идеологов КПРФ, активно участвовал во внутрипартийной борьбе внутри регионального отделения. Не обошлось без его участия исключение из рядов КПРФ Олега Корякина и Владимира Фёдорова – предшественников Ходуновой на посту первого секретаря горкома. Отголоски тех разбирательств ещё памятны активистам и политологам.