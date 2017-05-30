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«Зенит» разгромлен в третьем матче серии с «Химками»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Поражение «-24» должно сильно ударить по самолюбию «сине-бело-голубых», которые ведут в серии 2–1.  

В первой четверти «Зенит» дважды выходил вперёд на 2 очка, всё остальное время лидировали хозяева паркета. Химчане показали, что не собирались сдаваться, проиграв два первых матча полуфинальной серии. «Питерец.ру» особо отмечает, что «Химки» выиграли у «Зенита» каждую четверть («+9», «+1», «+12», «+2»). Отсюда – итоговые 24 очка преимущества подопечных Душко Ивановича. Сумасшедший настрой «Химок», которые оказались на грани вылета из плей-офф, сработал, но впереди – четвёртый матч.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед – 22 очка и 4 передачи. Перед началом сегодняшней игры Илона Корстин наградила Шведа, признанного самым полезным игроком регулярного чемпионата. Вылететь после этого из плей-офф на глазах своих болельщиков баскетболистам «Химок» было просто нельзя.

Даже в случае проигрыша следующего гостевого матча «Зенит» сохранит преимущество своей площадки. Но если химчане выйдут на четвёртую встречу в умиротворённом состоянии после «+24», то команда Василия Карасёва сможет этим воспользоваться.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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