«Зенит» разгромлен в третьем матче серии с «Химками»

В первой четверти «Зенит» дважды выходил вперёд на 2 очка, всё остальное время лидировали хозяева паркета. Химчане показали, что не собирались сдаваться, проиграв два первых матча полуфинальной серии. «Питерец.ру» особо отмечает, что «Химки» выиграли у «Зенита» каждую четверть («+9», «+1», «+12», «+2»). Отсюда – итоговые 24 очка преимущества подопечных Душко Ивановича. Сумасшедший настрой «Химок», которые оказались на грани вылета из плей-офф, сработал, но впереди – четвёртый матч.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед – 22 очка и 4 передачи. Перед началом сегодняшней игры Илона Корстин наградила Шведа, признанного самым полезным игроком регулярного чемпионата. Вылететь после этого из плей-офф на глазах своих болельщиков баскетболистам «Химок» было просто нельзя.

Даже в случае проигрыша следующего гостевого матча «Зенит» сохранит преимущество своей площадки. Но если химчане выйдут на четвёртую встречу в умиротворённом состоянии после «+24», то команда Василия Карасёва сможет этим воспользоваться.