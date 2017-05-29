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» » Кто фаворит Roland Garros после вылета первой ракетки мира Кербер?

Кто фаворит Roland Garros после вылета первой ракетки мира Кербер?

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
gamesetmatch.ru
Светлана Кузнецова вполне может ещё раз выиграть Открытый чемпионат Франции, но есть и другие претендентки.

Серена Уильямс и Мария Шарапова не участвуют в Roland Garros. А первая ракетка мира Ангелик Кербер преподнесла сюрприз, проиграв в первом же круге. «Питерец.ру» с радостью отмечает, что выбыть Кербер удалось Екатерине Макаровой. Кого же можно назвать основными соискательницами титула этого турнира серии «Большого Шлема»?

Теперь самый высокий номер «посева» - у чешки Каролины Плишковой. Россиянка Екатерина Александрова попробует остановить Плишкову во втором круге. Прошлогодняя победительница Гарбин Мугуруса наверняка постарается защитить титул и рейтинговые очки. В первом круге испанка прошла победительницу Rolland Garros – 2010 Франческу Скьявоне из Италии.

Серьёзный рывок в начале года совершила украинка Элина Свитолина, которая получила высокий пятый номер «посева». Восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова во втором круге встретится с француженкой Доден. Не проходила дальше четвертьфинала в Париже Агнешка Радваньска (№ 9). Румынка Симона Халеп (№ 3) в 2014 году проиграла финал Шараповой. А 36-летняя Винус Уильямс уступила в финале своей сестре ещё в 2002 году.
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