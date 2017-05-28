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«СКА-Хабаровск» вышел в Российскую Премьер-Лигу

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57
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
lenta.ru
Сыграв и второй матч вничью, хабаровчане смогли выиграть у «Оренбурга» серию пенальти. Решающий удар нанёс Корян.

Перед началом ответного стыкового матча за право играть в высшем футбольном дивизионе «Питерец.ру» назвал бы фаворитом «Оренбург». Самый реальный шанс открыть счёт хозяева поля упустили в концовке первого тайма. Арбитр Егоров из Саранска назначил пенальти в ворота дальневосточной команды. Но армейский голкипер Довбня смог отбить удар болгарина Георгиева с «точки».

Во втором тайме моментов стало меньше, а борьбы – больше. А в дополнительное время команды получили 4 жёлтые карточки на двоих, но обошлось без удалений. В итоге судьба путёвки в РФПЛ решалась в серии пенальти. И здесь Довбня смог отбить удар Малых, и «СКА-Хабаровск» оформил выход в высший дивизион. Сегодняшний успех войдёт в историю хабаровских армейцев, ранее не выступавших в элите. До этого наивысших достижением хабаровского СКА было 6-е место в первой союзной лиге в сезоне 1980 года.

Сейчас продолжается второй ответный матч: проигравший в гостях «Енисею» 1:2 «Арсенал» на своём поле ведёт со счётом 1:0. Если этот счёт сохранится, то «Арсенал» останется в РФПЛ.

 
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