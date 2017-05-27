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Баскетбольный «Зенит» выиграл и второй матч серии с «Химками»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Ударно проведя четвёртую четверть, «сине-бело-голубые» победили. Алексей Швед набрал 23 очка и получил 5 фолов.

Незадолго до сирены «Химки» вели – 84:80. Однако Василий Карасёв смог в решающий момент дать верные указания игрокам. Вскоре впереди был уже «Зенит» – 86:84. У гостей карт-бланш имел Алексей Швед, но лучший снайпер химчан провалил концовку. Промахи, фолы и потери – вот КПД игры Шведа на последней минуте. Отчаянный трёхочковый Сергея Мони за 2 секунды до конца не помог гостям – после точных штрафных был установлен окончательный счёт – 92:89 в пользу «Зенита».

«Питерец.ру» выделяет в составе «Зенита» самых результативных игроков матча – Райана Тулсона (24 очка) и Сергея Карасёва (21 очко). Аарон Уайт сегодня набрал лишь 3 очка, но сделал 6 подборов. У «Химок» помимо Шведа (23 очка) результативно сыграл Марко Тодорович: молодой черногорец набрал 22 очка. Моня забил 3 дальних броска и собрал 4 отскока.

«Зенит» сделал серьёзную заявку на выход в финал плей-офф Единой Лиги ВТБ. Но следующий матч состоится в Подмосковье, как и возможный четвёртый. Третий матч состоится в Химках, где «Зенит» в регулярном сезоне победил (74:66).
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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