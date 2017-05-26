ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубани», несмотря на 6 «бомб» Дженнинга

«Локомотив-Кубань» ещё в начале серии с УНИКСом потерял ключевого «большого» игрока. Мастер игры на подборе Кевин Джонс получил серьёзную травму, поэтому Саше Обрадовичу пришлось срочно задействовать Григория Шуховцова. Этот центровой был активен и сегодня, набрав 6 очков за 20 минут.

А защитник железнодорожников Марди Коллинз смог превзойти самого Нандо Де Коло, набрав 21 очко. Столько же оказалось на счету Мэтта Дженнинга, забросившего 6 дальних бросков из 8. Но вот в концовке Дженнинг не смог втащить «Локомотив» в овертайм: сначала американец смазал важнейший штрафной, а затем – решающий трёхочковый. Армейцы не без труда победили со счётом 101:95 и сделали первый шаг на пути в финал.

Несмотря на 3 потери, полезен был Виктор Хряпа. А вот флегматичный Ян Вуюкас набрал 10 очков, но сделал всего 4 подбора. «Питерец.ру» считает, что предопределила победу армейцев победа в борьбе за отскок (28 поборов против 18 у «Локо»). Хотя Кайл Хайнс и Никита Курбанов не доиграли встречу из-за перебора фолов.