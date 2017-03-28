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Зарипов принёс магнитогорскому «Металлургу» третью победу над «Ак Барсом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
По ходу встречи в Казани «Магнитка» всё время отыгрывалась, но смогла выиграть со счётом 3:2.

В первом периоде «Барсы» атаковали изобретательно и смогли открыть счёт. Хотя на руку хозяевам льда сыграли три удаления в составе «Магнитки». Азеведу смог реализовать удаление Дмитрия Казионова, и на первый перерыв «Ак Барс» ушёл с преимуществом в одну шайбу.

Однако удаление Василия Токранова привело к очередному голу Сергея Мозякина. «Питерец.ру» предполагает, что вратарь казанцев Эмиль Гарипов просмотрел момент броска, поскольку был закрыт игроками. Самым результативным и драматичным стал третий период этого матча.

После трудовой шайбы Михаила Глухова «Ак Барс» снова вышел вперёд – 2:1. Подопечным Билялетдинова оставалось продержаться 15 минут третьего периода. Но очередной феноменальный матч выдал Данис Зарипов. Бывший форвард «Ак Барса» сначала сравнял счёт на 57-й минуте. Возможно, Билялетдинову стоило взять тайм-аут в этот момент. Но огорчённые «Барсы» успели пропустить и третью шайбу, проиграв матч.

«Металлург» повёл в серии 3–0, следующий матч пройдёт в Казани. А Зарипов забил в нынешнем плей-офф уже 15 раз.
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